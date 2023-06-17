Калининградская уголовница на протяжении года выманивала деньги у пенсионерки

Регулярно навещать 76-летнюю жительницу Черняховска другая горожанка возрастом помоложе (ей 36) начала с мая прошлого года. Зная о том, что внучка пенсионерки отбывает срок в исправительной колонии, аферистка решила представиться сотрудницей регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее восемь раз судимая за кражи и мошенничества дамочка успела хорошо изучить все нюансы пенитенциарной системы, поэтому легко вошла в роль. Объявив, что осужденной якобы требуется лечение, лже-офицер УФСИН вызвалась лично передавать ей от бабушки деньги на лекарства.

- Потерпевшая ежемесячно, наличными и через онлайн-переводы, передавала злоумышленнице небольшие суммы, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – Таким способом преступнице удалось похитить более 300 тысяч рублей.

Правда вскрылась только в мае текущего года, благодаря письму, которое пришло пенсионерка получила от родственницы из ИК. А затем внучка смогла связаться с бабушкой и по телефону.

После этого за дело взялись сотрудники уголовного розыска, которые оперативно установили личность добровольной «помощницы». Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если вина подследственной будет доказана, уголовница может вновь отправиться за решетку на срок до 6 лет.