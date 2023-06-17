В ДТП на окраине Калининграда сошлись автобус, легковушка и фонарный столб

Световая опора не выдержала тарана. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Очевидцы сообщают о дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на улице Дзержинского в Калининграде.

По предварительным данным, в результате ДТП, причины и обстоятельства которого сейчас устанавливаются, автобус «Мерседес» выехал за пределы проезжей части на тротуар и врезался в световую опору. Столб, в свою очередь, рухнул на легковушку марки «Тойота Превия», пробив ее заднее стекло. О пострадавших людях пока ничего не известно.