Калининградский губернатор выступил на сессии ПМЭФ

Калининградский губернатор принял участие в работе сессии «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего», организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава области рассказал о строящемся в нашем регионе предприятии госкорпорации «Росатом» - заводе по производству литий-ионных батарей и систем накопления энергии.

- Эта площадка под городом Неман закроет почти 20 процентов потребности очень активно формирующегося рынка электродвижения, 16 процентов - рынка стационарных систем хранения электроэнергии, - сообщил Антон Алиханов. - Для нас это совершенно иной уровень промышленного производства.

Глава области также уделил внимание подготовке кадров для строящихся высокотехнологичных промышленных объектов. В этой работе задействована сеть учреждения образования, в том числе Калининградский государственный технический университет и Балтийский федеральный университет имени Канта с проектом уже строящегося кампуса.

- Поставили задачу создания такого же кампуса, но в среднем профессиональном образовании, очень востребованном в регионе, - добавил Алиханов. - В наших колледжах конкурс на одно место достигает восьми человек, а иногда и 12 на популярные специальности. Мы должны обеспечить нашим промышленным партнерам возможность выбирать кадры из качественно подготовленных выпускников.