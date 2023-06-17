Калининградские силовики провели масштабную антитеррористическую акцию

Управлений ФСБ России по Калининградской области, Пограничное управление УФСБ совместно с полицией и таможенниками провели организационные, оперативно-поисковые и профилактические мероприятия на объектах транспорта и в пассажиропотоке с целью выявления лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Как сообщается, в общей сложности было досмотрено 145 698 граждан, 5 698 грузовиков, 3 781 пассажирских автотранспортных средств. Также проверены четыре таможенных склада временного хранения, 32 места отстоя автотранспорта осуществляющего доставку грузов в международном сообщении. За время проведения проверки выявлены 14 фактов нарушений миграционного законодательства, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 3 - в сфере незаконного оборота оружия, возбуждены 3 уголовных дела по признакам статьи УЦК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Возбуждено 141 дело об административном правонарушении перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также грузовых и иных операций с товарами.