Сильный дождь затопил поземный переход в Черняховске

Теперь здесь лучше не переходить, а переплывать. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Интернет-сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовало фотографию затопленного подземного перехода на железнодорожной станции Черняховска. За вечер пятницы и в ночь на субботу там выпало 50 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы. «Большая часть осадков выпала от вечерних грозовых ячеек, которые в условиях слабого потока практически стояли на месте с ливнями», - поясняют специалисты.

Сообщается, что сильные дожди прошли также в Железнодорожном (20мм осадков), Калининград (10 мм), Советске (8 мм). В данный момент по всей Калининградской области наблюдаются преимущественно обложные осадки слабой и умеренной интенсивности, которые сохранятся в течение всего оставшегося дня - особенно в центральной и восточной части нашего региона.