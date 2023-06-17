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НовостиПроисшествия17 июня 2023 13:46

Сильный дождь затопил поземный переход в Черняховске

Синоптики обещают, что ненастная погода на территории Калининградской области сохранится, как минимум, до воскресенья
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Теперь здесь лучше не переходить, а переплывать.

Теперь здесь лучше не переходить, а переплывать.

Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Интернет-сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовало фотографию затопленного подземного перехода на железнодорожной станции Черняховска. За вечер пятницы и в ночь на субботу там выпало 50 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы. «Большая часть осадков выпала от вечерних грозовых ячеек, которые в условиях слабого потока практически стояли на месте с ливнями», - поясняют специалисты.

Сообщается, что сильные дожди прошли также в Железнодорожном (20мм осадков), Калининград (10 мм), Советске (8 мм). В данный момент по всей Калининградской области наблюдаются преимущественно обложные осадки слабой и умеренной интенсивности, которые сохранятся в течение всего оставшегося дня - особенно в центральной и восточной части нашего региона.