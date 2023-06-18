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НовостиСпорт18 июня 2023 8:07

В «Балтику» перешел один из лучших игроков Первой лиги

Контракт с Артуром Галояном рассчитан на 4 года
Николай Литвинов

Калининградская «Балтика» объявила о переходе одного из лучших игроков Первой лиги прошедшего сезона Артура Галояна. Полузащитник выступал за «Аланию», в составе которой в чемпионате 22/23 забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

Артур является воспитанником академии московского «Торпедо». Ранее выступал за «Велес», где был лучшим бомбардиром. Контракт с «Балтикой» подписан на 4 года.

Галоян стал вторым новичком нашей команды в этой межсезонье. Ранее «Балтика» сообщила о переходе португальского полузащитника Жоао Ламейра.