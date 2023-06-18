«Балтика» подписала центрального защитника из чемпионата Германии

Еще одним новобранцем калининградского клуба стал 32-х летний центральный защитник Александр Жиров. Как сообщает пресс-служба «Балтики», Александр является воспитанником барнаульского «Динамо». Несколько сезонов играл в Премьер-лиге, выступая за «Томь» и «Анжи». В 2018 году Жиров помог «Енисею» выйти в РПЛ и переехал в Германию. На протяжении пяти сезонов защитник играл во второй Бундеслиге за «Зандхаузен». В сезоне 22/23 Александр забил 2 гола в 33 матчах.

Жиров стал третьим новичком «Балтики» с начала межсезонья. Ранее «Балтика» сообщила о переходе португальского полузащитника Жоао Ламейра и российского полузащитника Артура Галояна.