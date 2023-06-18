Фасад дома на проспекте Мира в Калининграде украсят еще одним горельефом

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Еще один горельеф должен появиться на фасаде дома №53-55 на проспекте Мира. Как сообщает в своем Телеграм-канале региональный Фонд капремонта, новый горельеф посвящен строителю.

- Скульптор Наталья Чепкасова выполняет последние штрихи над работой фигуры, - отмечают в Фонде.

Напомним, все горельефы, которые украшают дом на проспекте Мира, посвящены первым переселенцам - восстановителям города. Ранее здание уже украсили фигуры инженера, моряка, колхозницы и железнодорожника. Эскизы подготовил местный художник Шура Юрицын. Работы оплачиваются из бюджета области.