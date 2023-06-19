После взрыва в СНТ в Калининграде с ожогами 1 и 2 степени госпитализирован человек

Серьезное происшествие случилось в минувшее воскресенье в Калининграде на территории СНТ «Мелиоратор». На улице Центральной горел одноэтажный садовый дом с мансардой, где случился взрыв.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на первом этаже в доме, на кухне, при приготовлении пищи, «произошел хлопок газовоздушной смеси».

Оплавились шторы, от удара выбило окна.

Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

В результате с места происшествия с ожогами 1 и 2 степени был госпитализирован один человек.

На месте работали расчеты пожарно-спасательных частей и спасатели Управления по делам ГО и ЧС Калининграда.