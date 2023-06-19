Большинство калининградцев уйдут в отпуск в июле – исследование

Самым популярным месяцем для отпуска у жителей Калининградской области стал июль. Отдыхать в это время предпочитают 59% опрошенных. Таковы результаты свежего исследования hh.ru.

На втором месте оказался август (37%), на третьем – сентябрь (25%).

А вот реже всего калининградцы для отпуска выбирают ноябрь (5%), а также апрель и февраль (по 11%).

Отмечается, что в 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни.

Кстати, об отпускных.

По данным опроса, размером своих отпускных выплат довольна только треть жителей Калининградской области (33%).