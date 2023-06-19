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НовостиСпорт19 июня 2023 6:25

Калининградская спортсменка выиграла золото первенства Европы по борьбе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Албания приняла первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе, собрав спортсменов из 30 стран.

В составе сборной РФ максимальный результат продемонстрировала калининградка, медалистка летних Российско-Китайских молодежных игр 2023 и бронзовый призер первенства Европы 2021 Екатерина Радышева.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, она выступала в категории до 61 кг и в финале одолела спортсменку из Германии.

Теперь спортсменка готовится к первенству мира в Турции.