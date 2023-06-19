В Калининградской области более 12% жителей находятся за чертой бедности

. Фото: администрация Калининграда

Калининградская область вошла в топ-60 регионов по уровню бедности. Таковы результаты исследования уровня доходов населения в стране, опубликованного РИА «Новости». За чертой бедности в Калининградской области находятся 12,1% жителей.

Впрочем, этот показатель оказался выше среднероссийского (9,8%). За прошлый год доля живущих за чертой бедности в Калининграде и области снизилась на 1,3%.

В целом отмечается, что доходы россиян в 2022 году сократились на 1%.

Исследователи учитывали уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров.

В лидерах рейтинга: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва. Жители этих регионов оказались самыми обеспеченными.