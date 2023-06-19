Калининградец погасил налоговый долг, когда его автомобиль выставили на торги

Житель Светлогорского округа погасил задолженность по налогам только после того, как узнал, что его любимый автомобиль выставили на торги.

Мужчина стал фигурантом истории о налоговой задолженности в 370 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, он до последнего уклонялся от погашения долга.

Поэтому «Land Rover» 2011 года выпуска, который принадлежал должнику, был арестован.

«Владелец не оплатил задолженность в течение установленных законодательством десяти дней. Поэтому движимое имущество было оценено и передано в Росимущество для последующей реализации», - рассказали в ведомстве.

«Land Rover» уже был выставлен на торги, когда владелец все-таки перечислил 370 тысяч рублей на депозитный счет отделения. Машину он сумел вернуть до ее реализации.