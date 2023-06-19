Под Багратионовском мужчина пытался поджечь дом с 90-летним ветераном

Инцидент произошел в одном из поселков Багратионовского района. Там местный житель находился в частном доме, в котором проживают его 90-летний дедушка и мать. Он был нетрезв, поссорился с родными и решился на отчаянный шаг.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник разлил по полу бензин, опустошив две пластиковые канистры. Затем он пытался поджечь жилище. Как рассказали в полиции, у него в этот момент сломалась зажигалка и он не смог зажечь бензин.

«После этого мужчина пытался также поджечь траву у входа в здание, однако огонь не разгорелся. В это время родственники злоумышленника смогли попросить помощи у соседей, которые вызвали полицейских и пожарных», - сообщили в УМВД.

Выяснилось позже, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за кражи, грабежи, разбой и угон.

За попытку поджога ему теперь грозит срок до 5 лет.