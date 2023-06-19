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НовостиОбщество19 июня 2023 9:27

В Калининграде вырос спрос на услуги юристов и бухгалтеров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За год в Калининграде спрос на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов вырос на 79% по сравнению с прошлым годом. Таковы результаты исследования платформы «Авито Услуги».

Отмечается, что всего выручка частных специалистов и компаний, которые оказывают деловые услуги в России за год составила более 1,3 трлн. рублей.

Самыми массовыми услугами по стране стали: юриспруденция (44% общей массы на рынке деловых услуг), бухгалтерия и финансы (32%), помощь в составлении документов (22%), перевод и набор текста (17%), бизнес-консультирование (16%), кадровые услуги и страхование (по 5%).