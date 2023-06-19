Какие улицы в Калининграде 19 июня остались без света и воды

В Калининграде в понедельник, 19 июня, на ряде улиц запланировано несколько отключений электроэнергии.

Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Эльблонгская 1-11, 9а

ул. О. Кошевого 1-5

ул. Машиностроительная 176-188

ул. Судостроительная 116-120, 116а, 163а

ул. Батальная 101-117, 120-128, 120а, 134-138

ул. Химическая 2, 2а-е, 3, 4, 11, 11а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21а, 23, 23а-в, 25

пр-кт Мира 195-209, 195а, 198, 198а, 200, 202, 203а, 204

ул. Штурвальная 1-7, 3а, 2-10, 11, 14, 16, 15-21, 22

ул. Тимирязева 1-21, 6-14, 8а

ул. Боцманская 1-9, 2

ул. Таймырская 7, 7а, 13, 15

ул. Б. Окружная 1-я 32, 26

ул. Химическая 23, 23б

ул. Сосновый бор 1-13, 3а, 2, 4

До 16:00 на:

ул. Подп. Емельянова 234а, 265а, 273, 273а, 277, 279

пр-кт Победы 180, 188, 201, 201а, 203, 203а, 223-227

До 15:00 на:

ул. Д. Донского 2, 15

пр-кт Мира 13, 15

Также, по данным городской администрации, отключение холодного водоснабжение запланировано до 18:00 по адресам:

ул. О. Кошевого 3

с 10:00 до 11:00

ул. Ушакова 2-8

И до 15:00 на ул. Дзержинского 108-114.