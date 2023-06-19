Калининградцев приглашают на бесплатные лекции о книгах с современными фотографиями

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в рамках третьего сезона образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа» пройдут бесплатные лекции о фотокнигах (0+).

Слушатели ждут в арт-пространстве «Ворота» 24 июня с 12:00.

«Лекции будут интересны всем, кто связывает свою жизнь с художественной фотографией и тем, кто хотел бы узнать больше о фотокнигах и зинах», - рассказали организаторы.

Лектор Феодора Каплан – куратор, исследовательница, художница, активистка арт-образования. Она выступит с лекцией «Фотокнига как процесс и как объект».

Еще один спикер – Василий Дриго, арт-директор, дизайнер, руководитель творческого объединения «Воля» расскажет о том, «Как собрать макет и не стать дизайнером».

Вход на лекции бесплатный по регистрации.

Мероприятия «Ф/школа» проходят до 16 октября.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, КРОО СФ и Фонда креативных индустрий «Креспектива».