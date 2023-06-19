В Калининграде дорожные знаки установили посреди велодорожки

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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
В Калининграде на недавно отремонтированной улице Грига случился дорожный казус. Там знаки и ограничители автомобильного движения установили прямо на велосипедной дорожке.
В администрации Калининграда подрядчика уже назвали «двоечником» и отметили, что смеется над ним весь город, потому что он «перепутал этапы работ».
Специалисты мэрии признались, мол, виноваты, не усмотрели.
«Смешно и грустно одновременно. До конца недели уберут полусферы, знаки и фонари вынесут и понизят бордюры», - сообщили в мэрии.
Отмечается, что знаки установят на Г-образную опору.