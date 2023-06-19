Как будут работать пункты вакцинации в Калининграде с 19 по 25 июня

В Калининграде продолжают работу пункты вакцинации от коронавируса.

Так, по сообщению регионального минздрава, с 19 по 25 июня включительно мобильный пункт вакцинации будет функционировать в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 18 часов с перерывом с 14.30 до 15.00.

Также в предстоящие субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, с 10 до 18 часов будет работать прививочный пункт в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа).

Отметим, также привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.