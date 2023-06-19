В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара на свалке мусора в Круглово

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Свалка мусора в Крулгово потушена. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Отмечается, что пожар на полигоне ТБО полностью ликвидирован в 12:00.

«Тушение продолжалось семь суток, ежедневно в нем принимали участие несколько десятков человек, в большинстве – сотрудники МЧС России», - сообщили в министерстве.

В ходе тушения удалось ликвидировать очаговое горение на площади около 3 тысяч квадратных метров.

В МЧС добавили, что ливень, который прошел на днях в регионе, не облегчил работу пожарных.

«Дождь не пролил тлеющую и горящую массу, но затруднил подвоз и расстановку спецтехники. Работы по дальнейшей рекультивации полигона будут продолжены», - сообщили в МЧС.