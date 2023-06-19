Пьяный житель Ладушкина угнал «Фольксваген» и потратил деньги с найденной в салоне карты

Инцидент случился ночью в Ладушкине. Там пьяный местный житель возвращался из гостей домой и заметил в одном из дворов «Фольксваген». Мужчина проник во двор, сел в незапертый автомобиль и обнаружил ключи в замке зажигания.

На угнанном авто злоумышленник доехал до одного из СНТ, где и спрятал добычу.

Полицейские по горячим следам задержали угонщика, отследив его по камерам системы «Безопасный город» и вернули автомобиль владельцу.

Угонщиком оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у злоумышленника изъяли и найденную им в автомобиле банковскую карту, которой он успел оплатить покупки в магазине