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НовостиПроисшествия19 июня 2023 14:36

В МЧС показали последствия ночной аварии в Зеленоградском районе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночной аварии, которая случился в Зеленоградском районе на трассе «Романово – Янтарный», в искореженном автомобиле зажало водителя. ДТП случилось близ поселка Орехово.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на место выезжали пожарные пожарно-спасательной части №33, которые деблокировали водителя «Опеля».

Мужчина не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Автомобиль серьезно пострадал.

Травмированный и спасенный водитель был передан медикам.