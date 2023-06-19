В МЧС показали последствия ночной аварии в Зеленоградском районе

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В ночной аварии, которая случился в Зеленоградском районе на трассе «Романово – Янтарный», в искореженном автомобиле зажало водителя. ДТП случилось близ поселка Орехово.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на место выезжали пожарные пожарно-спасательной части №33, которые деблокировали водителя «Опеля».
Мужчина не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Автомобиль серьезно пострадал.
Травмированный и спасенный водитель был передан медикам.