В Пионерском зафиксировали нашествие лжесотрудников «Водоканала», которые устанавливают фильтры за деньги

В Пионерском под видом сотрудников областного «Водоканала» орудуют мошенники. Сотрудники предприятия уже начали проверку.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», к жителям многоквартирных домов приходят неизвестные лица и пытаются установить фильтры очистки воды на коммерческой основе. При этом лжесотрудники требуют паспортные и иные данные.

Отмечается, что настоящие работники «Водоканала» всегда перед обходом того или иного дома заблаговременно размещаются объявления о проверочных мероприятиях на инфо-досках подъездов. В них указана подробная информация о целях посещения, официальный логотип предприятия и номера телефонов для проверки.

«Установкой фильтров очистки воды, тем более на коммерческой основе, сотрудники нашего предприятия не занимаются», - отметили в «Водоканале».