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НовостиОбщество19 июня 2023 14:53

В Калининградской области еще 143 человека пострадали от клещей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жители Калининградской области продолжают страдать от укусов клещей, которых они «ловят» за городом: в лесах, на дачах и т.п.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 143 человека, пострадавших от присасывания клещей, из них 34 ребенка. Всего с начала эпидсезона зафиксировано уже 1538 обращений, из них 497 – дети.

Отмечается, что с начала года диагностировано 8 случаев клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита.