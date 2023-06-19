В Калининградской области еще 143 человека пострадали от клещей

Жители Калининградской области продолжают страдать от укусов клещей, которых они «ловят» за городом: в лесах, на дачах и т.п.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 143 человека, пострадавших от присасывания клещей, из них 34 ребенка. Всего с начала эпидсезона зафиксировано уже 1538 обращений, из них 497 – дети.

Отмечается, что с начала года диагностировано 8 случаев клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита.