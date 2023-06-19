Калининградцев приглашают на бесплатный спектакль в эстетике Серебряного века

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в Центральной городской библиотеке имени Чехова устроят спектакль-лекцию «Начало: Демоны серебряного века».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, зрителям 21 июня покажут театрализованное исследование истоков духа современной культуры, размышление об образе «Демона», его всевозможных трансформациях и отголосках.

«Вместе мы поговорим о творцах-пророках: Михаиле Лермонтове, Михаиле Врубеле, Александре Блоке и других», - говорят организаторы.

Зрители обещают погружение в атмосферу культуры и эстетики Серебряного века, новые знания о художниках, композиторах и поэтах той эпохи. Прозвучат произведения русских и зарубежных поэтов, а в исполнении Юлии Васильковой (сопрано) и Людмилы Пудовиковой (фортепиано) – вокальные сочинения русских композиторов на стихи русских поэтов Серебряного века.

Начало спектакля в 19.00

Вход свободный.