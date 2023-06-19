«Балтика» продлила контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Главный тренер «Балтики» остается с командой. Футбольный клуб достиг договоренности о продлении трудового соглашения с Сергеем Игнашевичем.

Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Сергей Игнашевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, всего под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали долгожданную путевку в Премьер-лигу.

Отмечается, что продлены контракты также с помощниками тренера: Дмитрием Мичковым, Михаилом Соловьем, Артемом Булойчиком и Глебом Пресняковым.