Сергей Кириенко посетил в Калининграде стройплощадку неокампуса «Кантиана»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде побывал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой и губернатором Антоном Алихановым 19 июня он побывал на стройплощадке неокампуса «Кантиана».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, график возведения кампуса выдерживается полностью. «Выполнена значительная часть земляных и свайных работ, на 85% завершен вынос и переустройство наружных сетей. Начинается разработка дизайна внутренних пространств и помещений, а также проекта оснащения кампуса учебным и научным оборудованием. Ожидаемый срок окончания работ — 2025 год». – отметили в пресс-службе.

Кампус должен стать инновационным, комфортным и безопасным пространством для студенческого сообщества.

Сергей Кириенко также посетил Студхаус – созданное в прошлом году пространство вуза, которое объединяет различные студии и мастерские, и встретился со студентами. Кроме того, гость в Калининграде проинспектировал работу филиала фонда «Защитники Отечества».