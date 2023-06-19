Велосипедист из Калининграда завоевал серебро и бронзу паралимпийского чемпионата России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградский велосипедист завоевал серебро и бронзу паралимпийского чемпионата России, который прошел в Ижевске, собрав более 50 представителей 18 субъектов страны.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в самом массовом классе «С-5» одним из лучших был велосипедист из Калининграда Павел Комоцкий.

Атлет взял серебро в индивидуальной гонке на 25 километров, финишировав за 37 минут 13 секунд.

В групповой гонке на 76,5 километра выиграл бронзу, проехав дистанцию за 2 часа 03,28 минут.