В Советске ночью задержали пьяного велосипедного вора

Житель Советска минувшей ночью лишился велосипеда, который он легкомысленно оставил без замка у входа в магазин на тихой Первомайской улице. Увы, велосипед был мгновенно угнан.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инспекторы ДПС по горячим следам задержали похитителя.

Неоднократно судимый 62-летний мужчина сознался в содеянном и показал, где спрятал похищенный велосипед, а также висевший на нем рюкзак.

Оказалось, что вор находился в состоянии алкогольного опьянения. Уехать далеко он не смог. Теперь же его ждет суд.