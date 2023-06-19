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НовостиЗвезды19 июня 2023 16:13

Названы кинотеатры Калининграда, в которых медработники могут купить льготный билет на «Вызов»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Сформирован список кинотеатров в России, в которых медицинские работники смогут приобрести билет на фильм «Вызов» со скидкой. В списке есть два кинотеатра Калининграда. Это «Синема Парк» и «Киноленд».

Купить билет медики смогут со скидкой в 50 процентов.

Отмечается, что список обновляется и расширяется.

«Медицинские работники получают скидку по предъявлению оригинала документа, удостоверяющего личность медицинского работника. Акция также распространяется на студентов медицинских ВУЗов и колледжей», - сообщили организаторы.