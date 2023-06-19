На новой велодорожке на Куршской косе решено устраивать рейды по поиску безбилетников

С 20 июня на Куршской косе на новой велодорожке, которую администрация называет велотрактом, будут проводиться ежедневные рейды по проверке билетов на посещение национального парка. Об этом сообщает пресс-служба «Куршской косы».

Администрация напоминает, что посещение национального парка – платное, независимо от способа передвижения. Велосипедисту должен платить 300 рублей. Билет можно приобрести как на КПП, так и онлайн (категория «велосипед»).

Дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и иные льготные категории граждан посещают национальный парк бесплатно.

Отмечается, что пользоваться первым 7-километровым участком Куршского велотракта можно, но с большой осторожностью. Там еще не нанесена разметка и не установлены дорожные знаки.