Все калининградские школы перевели свои сайты на единую платформу «Госвеб»

На единую платформу «Госвеб» перевели свои сайты все 163 школы Калининградской области. Это так называемый специальный конструктор на базе «Госуслуг».

Как сообщает региональное министерство цифровых технологий и связи, на перевод сайтов потребовалось три месяца, больше 300 сотрудников образовательных учреждений были обучены работе с конструктором сайтов.

Как рассказал министр цифровых технологий и связи области Леван Дараселия, теперь сайты всех школ выполнены в едином стиле и адаптированы под мобильные устройства и планшеты.

Все это должно быть удобно и родителям, и детям, и учителям.

Платформа «Госвеб» обеспечивает безопасное хранение данных, которые размещаются на федеральных серверах.