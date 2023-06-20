Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 7:43

Все калининградские школы перевели свои сайты на единую платформу «Госвеб»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На единую платформу «Госвеб» перевели свои сайты все 163 школы Калининградской области. Это так называемый специальный конструктор на базе «Госуслуг».

Как сообщает региональное министерство цифровых технологий и связи, на перевод сайтов потребовалось три месяца, больше 300 сотрудников образовательных учреждений были обучены работе с конструктором сайтов.

Как рассказал министр цифровых технологий и связи области Леван Дараселия, теперь сайты всех школ выполнены в едином стиле и адаптированы под мобильные устройства и планшеты.

Все это должно быть удобно и родителям, и детям, и учителям.

Платформа «Госвеб» обеспечивает безопасное хранение данных, которые размещаются на федеральных серверах.