Школьники и студенты в Калининградской области впервые смогут ездить в электричках за полцены

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Школьники и студенты Калининградской области летом впервые смогут ездить в электричках за полцены. Прежде льготы во время каникул не действовали, и учащиеся платили полную стоимость.

Решение о льготном проезде для учащихся было принято региональным Законодательным собранием.

При покупке билета необходимо предъявить справку или любой другой документ из образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба КЖД, по статистике, каждый 10-ый пассажир калининградских пригородных поездов – школьник или студент. За пять месяцев 2023 года ими было оформлено 224,2 тыс. льготных проездных документов, что на 27% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.