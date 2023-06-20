Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 20 июня

В Калининграде во вторник, 20 июня, запланирован рад отключений электроэнергии.
Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13:00 по адресам:
ул. Свободная 34 (Д/сад № 1)
ул. Ген.-Фельдмаршала Румянцева 4
ул. Серж Колоскова 12
ул. Д. Донского 15,17,19
Московский пр-кт 184
Светофор на пешеходном переходе - Московский 184
До 18:00 без света:
Советский пр-кт 169-171,173,175-177
ул. Химическая 2, 2а-е, 3, 4, 11, 11а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21а, 23, 23а-в, 25
пр-кт Мира 195-209, 195а, 198, 198а, 200, 202, 203а, 204
ул. Штурвальная 1-7, 3а, 2-10, 11, 14, 16, 15-21, 22
ул. Тимирязева 1-21, 6-14, 8а
ул. Боцманская 1-9, 2
ул. Таймырская 7, 7а, 13, 15
ул. Б. Окружная 1-я 32, 26
ул. Химическая 23, 23б
ул. Сосновый бор 1-13, 3а, 2, 4
С 13:00 до 17:00 отключены:
Светофор на пересечении ул. Горького с ул. П. Панина
ул. Горького 166
также, по данным мэрии города, отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано по адресам:
До 16:00:
пр-кт Советский 200 (котельная)
ул. Полецкого 1-116
ул. Белостокская 3-25
ул. Гурьева 5-32
пр-кт Советский 202,204
До 15:00
ул. Косм. Пацаева 5,7
Отключение горячего водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ сегодня запланировано до 17:00 часов на:
ул. Гайдара 111-115,117-123,125-129а,127,
129,131-133,135-139,141-145,160а
ул. Горького 152,152а.б,154,156,158-160
ул. Зелёная 81-85,87-91,
До 21:00 на:
ул. Беланова 1,4,6,8,27,29,31-37(Поликлиника № 6),39-49,51-59,61-69,71-75,77-85,91а(Д/сад № 51),87-95,97-105
пер. Беланова 15-19
ул. Докука 1,7,9,15
ул. Горбунова 1,2,3,4,6,8-12,14-22
ул. Жиленкова 14,16,18
ул. Мира 1(СОШ № 11),2(Больница №3),4,6,8,10
ул. Калачева 45,47
ул. Габайдулина 1 (Д/сад № 51)
ул. Гавриленко 1 (Дом культуры),3 (Д/сад № 51)