Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 20 июня

В Калининграде во вторник, 20 июня, запланирован рад отключений электроэнергии.

Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13:00 по адресам:

ул. Свободная 34 (Д/сад № 1)

ул. Ген.-Фельдмаршала Румянцева 4

ул. Серж Колоскова 12

ул. Д. Донского 15,17,19

Московский пр-кт 184

Светофор на пешеходном переходе - Московский 184

До 18:00 без света:

Советский пр-кт 169-171,173,175-177

ул. Химическая 2, 2а-е, 3, 4, 11, 11а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21а, 23, 23а-в, 25

пр-кт Мира 195-209, 195а, 198, 198а, 200, 202, 203а, 204

ул. Штурвальная 1-7, 3а, 2-10, 11, 14, 16, 15-21, 22

ул. Тимирязева 1-21, 6-14, 8а

ул. Боцманская 1-9, 2

ул. Таймырская 7, 7а, 13, 15

ул. Б. Окружная 1-я 32, 26

ул. Химическая 23, 23б

ул. Сосновый бор 1-13, 3а, 2, 4

С 13:00 до 17:00 отключены:

Светофор на пересечении ул. Горького с ул. П. Панина

ул. Горького 166

также, по данным мэрии города, отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано по адресам:

До 16:00:

пр-кт Советский 200 (котельная)

ул. Полецкого 1-116

ул. Белостокская 3-25

ул. Гурьева 5-32

пр-кт Советский 202,204

До 15:00

ул. Косм. Пацаева 5,7

Отключение горячего водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ сегодня запланировано до 17:00 часов на:

ул. Гайдара 111-115,117-123,125-129а,127,

129,131-133,135-139,141-145,160а

ул. Горького 152,152а.б,154,156,158-160

ул. Зелёная 81-85,87-91,

До 21:00 на:

ул. Беланова 1,4,6,8,27,29,31-37(Поликлиника № 6),39-49,51-59,61-69,71-75,77-85,91а(Д/сад № 51),87-95,97-105

пер. Беланова 15-19

ул. Докука 1,7,9,15

ул. Горбунова 1,2,3,4,6,8-12,14-22

ул. Жиленкова 14,16,18

ул. Мира 1(СОШ № 11),2(Больница №3),4,6,8,10

ул. Калачева 45,47

ул. Габайдулина 1 (Д/сад № 51)

ул. Гавриленко 1 (Дом культуры),3 (Д/сад № 51)