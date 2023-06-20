На фасаде общежития БФУ на ул. Юбилейной нарисуют «Девочку с персиками» в современной интерпретации

Эскиз работы. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининграде на фасаде общежития БФУ им. И. Канта на улице Юбилейной появится мурал, который создаст Третьяковская галерея. Эскизом послужит работа современного художника Георгия (Гоши) Острецова «Девочка с персиками».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе университета, старт работ запланирован уже на 20 июня. На изображение «Девочки с персиками» художнику понадобится пять дней.

- Это приношение-оммаж полотну Валентина Серова «Девочка с персиками». Он вдохновляется не только русской живописью, но и классическим искусством разных эпох, в особенности Древним Египтом и русской иконописью. – говорит Мария Седова, искусствовед, куратор, хранитель музейных предметов Отдела новейших течений Третьяковской галереи.

По мнению специалистов, современное искусство должно быть таким: эпатажным, зачастую протестующим против прошлого, но в то же время и знающим это прошлое, ведущим диалог с классическим искусством.

Всего на зданиях в Калининграде изобразят четыре мурала в рамках фестиваля уличного искусства «КалинингрАрт». Художниками станут как местные, так и приглашенные из других регионов.