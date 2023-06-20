Калининградец начал убегать от полиции на улице, при нем нашли наркотики

Инцидент случился на улице Энергетиков в Калининграде. Там при виде сотрудников ППС попытался убежать молодой человек. Вел он себя странно и даже подозрительно.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, парень был задержан. У него изъяли 92 свертка и пакетик с порошком.

Экспертизой установлено, что изъятое у 25-летнего калининградца является синтетическим наркотическим средством эфедрин.

Дома у горожанина полицейские обнаружили еще 140 свертков с наркотиком.

«Общая масса изъятого почти 183 гр. Также было изъято 3,65 гр. амфетамина, 0,80 гр. МДМА и 0,85 гр. гашиша», - отчитались в полиции.