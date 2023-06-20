В мэрии рассказали, как из-за ремонта будут перекрывать улицу Красную в июле

В Калининграде продолжается капитальный ремонта ул. Красной. Для этого закрываются для движения транспорта очередные участки проезжей части.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 29 июня по 9 июля будет закрыт проезд от дома № 91 до дома № 104.

С 10 июля по 15 ноября – от ул. С. Разина до ул. К. Маркса и от ул. Марш. Борзова до ул. Чекистов.

Вскоре подрядчик установит дорожные знаки, чтобы не путать автомобилистов и пешеходов.

Отмечается, что автобусные маршруты №№ 27, 28 (в сторону конечного остановочного пункта «Ул. Ломоносова») будут направлены по ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова.

В обратном направлении - согласно существующим схемам движения.