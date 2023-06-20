В Калининградской области снайперы проводят ночные учения

В Калининградской области снайперы соединения морской пехоты Балтийского флота проводят специальные тренировки в ночных условиях.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются как одиночно, так и в составе снайперских пар и групп.

В тренировках применяют радиоуправляемые мишени.

Отмечается, что в мероприятиях боевой подготовки задействовано несколько снайперских подразделений морской пехоты.