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НовостиПолитика20 июня 2023 9:21

В Калининградской области снайперы проводят ночные учения

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области снайперы соединения морской пехоты Балтийского флота проводят специальные тренировки в ночных условиях.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются как одиночно, так и в составе снайперских пар и групп.

В тренировках применяют радиоуправляемые мишени.

Отмечается, что в мероприятиях боевой подготовки задействовано несколько снайперских подразделений морской пехоты.