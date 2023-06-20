Побережье Балтики накрыло густым туманом

В Калининградской области побережье Балтийского моря накрыло густым туманом. Фотографию «молочного неба» выложили в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Потрясающие условия для загара» прямо сейчас на побережье Зеленоградска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что туман в соответствии с прогнозом в данный момент сохраняется лишь на побережье (по линии Куршская коса - Светлогорск) и, вероятнее всего, не рассеется в ближайшие часы.

Так что успейте насладиться необычными видами!