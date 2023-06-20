Стало известно, сколько деревьев вырубят на острове Канта для строительства амфитеатра

В Калининграде в рамках второго этапа благоустройства на острове Канта вырубят шесть деревьев. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» сказал директор учреждения «Кафедральный собор» Григорий Хуциев.

- Деревья посчитаны. Шесть деревьев будут удалены, взамен их мы высадим значительно большее количество деревьев… ….Давайте вспомним, что мы живем в XXI веке. Когда мы выбирать должны между тремя рябинами и качественным хорошим туалетом, то, извините, я выберу туалет. И вместо трех рябин посажу 10 прекрасных крупномерных редких деревьев на острове Канта. Уберем 4 рябины, один каштан и куст бузины, - сказал Григорий Хуциев.

Он отметил, что эти деревья находятся в той зоне, где обустроят деревянный амфитеатр с видом на Музей изобразительных искусств.

- Это будет очень комфортное пространство для проведения культурных событий, просто для созерцания реки, красоты исторического наследия, - сказал Григорий Хуциев.