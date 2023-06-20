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НовостиПроисшествия20 июня 2023 11:35

Житель Озерска отправился в колонию за убийство 15-летнего школьника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Озерска отправился в колонию за убийство 15-летнего школьника и другие преступления.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, парень, которому было тогда 17 лет, избил кулаками и резиновой палкой 15-летнего знакомого, угрожал ему убийством. Все случилась на пустыре в районе ул. Красноармейской в Озерске.

В другой день злоумышленник напал на еще одного своего 15-летнего знакомого, который ранее сообщил в полицию о совершении ими совместно ряда краж. Подростка он ударил ножом и задушил.

Тело убитого он, с помощью приятеля, спрятал в овраг.

Парень получил 8 лет и 6 месяцев колонии.