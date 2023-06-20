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НовостиОбщество20 июня 2023 11:41

В Калининграде сломанные платные туалеты «съедают» деньги горожан: как вернуть средства

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде вандалы сломали сразу несколько общественных платных туалетов. При этом кабинки «съедают» деньги горожан, которые пытаются попасть внутрь.

Как рассказали в Дирекции ландшафтных парков, средства можно вернуть.

«Вместе с кабинками ломаются и монетоприемники: деньги берут, а внутрь не пускают. Как вернуть плату? Очень просто: 1. напишите письмо на почту Дирекции kldpark@klgd.ru, а в письме укажите дату, парк, сумму, карту, на которую вернуть деньги, и ваш контактный телефон», - рассказали в дирекции.