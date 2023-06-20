Регбист из Калининграда стал чемпионом России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградский регбист стал чемпионом России, отличившись на соревнованиях в Красноярске. Клуб «Енисей-СТМ» принимал пензенский «Локомотив». Ведя в счете, красноярские регбисты не смогли удержать или развить преимущество.

Воспитанник калининградского регби, экс-игрок сборной России Владимир Подрезов, прекрасно показал себя в команде победителей.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в составе «Локомотива» он, несомненно, стал одним из «винтиков» успеха.

Владимир Подрезов ранее выступал за «ВВА-Подмосковье». Провел немало матчей за сборную страны по регби-15, в том числе и на стадионе «Калининград» в 2019 и 2020 году.