Под куполом «Планеты Океан» разместят библиотеку, куда сможет попасть каждый

. Фото: Музей мирового океана

В строящемся пока корпусе «Планета Океан» откроют библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Отмечается, что богатая библиотека, вхож в которую будет любой посетитель, разместится под самой макушкой стеклянного купола.

«Часть книг для библиотеки уже поступили в музей от Русского географического общества. Это издания РГО, рассказывающие о великих географических открытия, путешествиях и самых живописных уголках России, рекомендованных к обязательному посещению», - говорится в сообщении.

Также музей приобрел для библиотеки репринты антикварных изданий.