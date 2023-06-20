Исторический трамвай из Советска могут забрать на остров Канта в Калининград

. Фото: prussia39.ru

Исторический трамвай из Советска может переехать на остров Канта в Калининград, где станет новым экспонатом.

Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» сказал директор учреждения «Кафедральный собор» Григорий Хуциев.

- Это очень старое транспортное средство, которое сохранилось до сегодняшних дней. У него есть конкретный владелец и мы имеем договоренность с ним, что этот трамвай заберем, - говорит Григорий Хуциев. Он не смог назвать точную марку трамвая. – Это трамвай 20-х годов XX века. Он реально находится, если мне память не изменяет, в Советске.

На вопрос, тот ли это старый трамвай, который стоит в Советске в качестве памятника, директор «Кафедрального собора» сказал: «Может быть, это даже и он!».

- Дело в том, что если владелец трамвая решит, что трамваю лучше находиться под эстакадным мостом на исторических путях, которые мы воссоздадим, то может быть, это будет и так, - сказал Григорий Хуциев, отвечая на вопрос о возможности забрать трамвай из Советска на остров Канта в Калининград.

Трамвай появится под мостом на рельсах. Их администрация Кафедрального собора уже запросила у мэрии Калининграда.