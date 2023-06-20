Опубликована программа калининградского кинофестиваля для подростков «Мир чудес»

В Калининградской области 22-26 июня состоится первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес». В программу вошли лучшие мультфильмы и фильмы по теме фестиваля: конкурсная и внеконкурсная кинопрограммы.

Посмотреть фильмы можно совершенно бесплатно.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, показы пройдут в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и в Пионерском.

Площадками для кинопоказов и обсуждений станут кинотеатры «Заря», «Космосфера» «Курортный», «Синема Холл», а также ККЗ «Маяк».