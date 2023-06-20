В Калининграде задержан директор фирмы по изготовлению игр, похитивший 10 млн рублей из бюджета

В Калининградской области руководитель организации по изготовлению игр и игрушек подозревается в хищении 10 млн рублей бюджетных средств. Деньги ему выделяли в качестве субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина с 2017-го по 2019 год подавал в госорганы документы, содержащие ложные сведения о реализации им «инвестпроекта по обновлению на заводе оборудования, а также улучшению технологий и оптимизации процессов изготовления товаров для детей».

По фиктивным бумагам директор и получал деньги, которые в итоге похитил.

Возбуждено уголовное дело, фигурант под домашним арестом.