В Калининградских парках до конца июля будут работать пункты проверки здоровья

. Фото: Правительство Калининградской области

В городских парках Калининграда 21 июня стартует акция «Путь к здоровью» - в Центральном парке развернут пункт здоровья, где каждый желающий сможет пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления; получить консультации врачей-специалистов - дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике.

Как сообщает региональный минздрав, пункт будет работать с 11 до 16 часов.

В ближайший месяц всех желающих врачи Центра общественного здоровья ждут по средам:

- 21 июня – в Центральном парке;

- 28 июня – в Южном парке;

- 5 июля – на Верхнем озере;

- 12 июля – в Центральном парке;

- 19 июля – в Южном парке;

- 26 июля – на Верхнем озере.