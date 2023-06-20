В Калининградских парках до конца июля будут работать пункты проверки здоровья

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Фото: Правительство Калининградской области
В городских парках Калининграда 21 июня стартует акция «Путь к здоровью» - в Центральном парке развернут пункт здоровья, где каждый желающий сможет пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления; получить консультации врачей-специалистов - дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике.
Как сообщает региональный минздрав, пункт будет работать с 11 до 16 часов.
В ближайший месяц всех желающих врачи Центра общественного здоровья ждут по средам:
- 21 июня – в Центральном парке;
- 28 июня – в Южном парке;
- 5 июля – на Верхнем озере;
- 12 июля – в Центральном парке;
- 19 июля – в Южном парке;
- 26 июля – на Верхнем озере.