Музей в Кафедральном соборе изменит экспозицию к 300-летию Канта

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В рамках подготовки к 300-летию Иммануила Канта, которое отметят в 2024 году, запланирована реэкспозиция музея философа в Кафедральном соборе в Калининграде.

Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» сказал директор учреждения «Кафедральный собор» Григорий Хуциев.

- мы на пороге скорого начала ремонтных работ в Музее Канта в соборе. Мы будем делать реэкспозицию. Два зала на сегодня уже точно готовы, уже есть проект экспозиции. Одновременно, по мере проведения ремонтных работ, будем менять экспозицию во всех оставшихся залах, а всего их девять, - сказал Григорий Хуциев.

Он отметил, что музейщики серьезного работают для подготовки к 300-летию Канта.

Запланирована, в том числе, мультимедийная экспозиция «Обед у Канта».