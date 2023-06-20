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НовостиОбщество20 июня 2023 13:57

В Калининграде в субботу начнется ремонт эстакадного моста, движение ограничат

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

Ремонт старого эстакадного моста в Калининграде разделили на несколько этапов – первый начнут уже в субботу, 24 июня. Будут латать деформационные швы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, швы сейчас не герметичны, поэтому через них на конструктивные элементы сооружения проникает вода, разрушая бетон и коррозируя арматуру. Также около швов есть значительные неровности и повреждения проезжей части.

В рамках работ предстоит фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство анкеров, сварочные работы, монтаж опалубки, работы по бетонированию, герметизация и т.д.

«Отремонтируют девять деформационных швов на каждой полосе. Срок выполнения работ составит 66 дней. Движение транспорта будет организовано в две полосы на трамвайных путях», - отметили в мэрии.